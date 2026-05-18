Убийцы поневоле (фильм, 2024) смотреть онлайн

Освободившийся из тюрьмы преступник соглашается убить бывшую девушку криминального босса. Но у той есть предложение получше. Криминальная драма с черным юмором «Убийцы поневоле» — фильм с Кэрри Кун («Белый лотос») о том, на что готовы загнанные в угол люди.



Дон совсем недавно вышел на свободу, но его попытки построить честную жизнь закончились провалом. Люди, на поддержку которых он рассчитывал, не хотят помогать ему с работой, а деньги тем временем стремительно заканчиваются. Последняя надежда — криминальный авторитет Армен, задолжавший Дону приличную сумму. Впрочем, расплачиваться Армен не спешит и вместо этого предлагает деликатное задание — убить свою бывшую девушку Филлис, которая слишком много знает о его бизнесе. Поняв, что другого выхода нет, Дон берется за дело, но Филлис делает ему встречное предложение — подчистую ограбить Армена и сбежать с деньгами.



К чему это приведет, расскажут «Убийцы поневоле» (2024). Смотреть фильм от режиссера сериала «Фарго» Джеффри Рейнера можно в онлайн-кинотеатре Wink.

