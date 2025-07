Биография

Брайан Тайри Генри — американский актер. Номинант премий «Тони», «Эмми», «Оскар». Родился в Фейетвилле 31 марта 1982 года. Учился в колледже Морхаус в Атланте, а затем в Йельской школе драмы. На сцене дебютировал в небродвейском спектакле «Шекспир в парке», на Бродвее появился в 2011 году в постановке «Книга Мормона». В кино Брайан Тайри Генри дебютировал в драме Last of the Ninth. Затем последовали роли в сериалах «Хорошая жена», «Подпольная империя», «Пьяная история». Стал известен благодаря роли в сериале «Атланта». Сыграл в нео-нуаре «Вдовы» и романтической драме «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Позже снялся в картинах «Детские игры», «Джокер», «Годзилла против Конга», «Быстрее пули» и «Годзилла и Конг: Новая империя», «Мост через озеро». Также сыграл в фильме вселенной Marvel «Вечные». Озвучил персонажей в мультипликационных фильмах «Человек-паук: Через вселенные» и «Человек-паук: Паутина вселенных» и Мегатрона в мультфильме «Трансформеры: Начало». Всего в фильмографии Брайана около 50 работ.