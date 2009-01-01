Четвертый вид (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Четвертый вид контакта — похищение человека. Неоднозначный триллер с Милой Йовович в главной роли.
В маленьком городке на Аляске начинают пропадать люди, но ни полиция, ни ФБР не могут разобраться в том, что происходит. Тем временем уже несколько пациентов местного психиатра Эбби Тайлер жалуются ей, что просыпаются посреди ночи и видят за окном белую сову. Может ли это быть совпадением? Пытаясь разобраться в проблеме с помощью гипноза, Эбби доводит одного из пациентов до истерики. Теперь девушке еще больше не по себе и предстоит разобраться, связано ли это с таинственными исчезновениями... Что за странные явления происходят в далеком городке и как они коснутся самой Эбби?
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Детективы, Триллеры
Рейтинг
- ООРежиссёр
Олатунде
Осунсанми
- Актриса
Милла
Йовович
- Актёр
Уилл
Пэттон
- КДАктёр
Кори
Джонсон
- Актёр
Энцо
Чиленти
- Актёр
Элиас
Котеас
- ЭЛАктёр
Эрик
Лорен
- ММАктриса
Миа
Маккенна-Брюс
- РКАктёр
Рафаэль
Коулмэн
- ДААктриса
Дафна
Александр
- ООСценарист
Олатунде
Осунсанми
- Продюсер
Пол
Брукс
- ДКПродюсер
Джо
Карнахан
- ГДПродюсер
Гай
Данелла
- МГПродюсер
Мишель
Греко
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ПКМонтажёр
Пол
Ковингтон
- АЭКомпозитор
Атли
Эрварссон