Четвертый вид
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Четвертый вид

Четвертый вид (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

7.52009, The Fourth Kind
Ужасы, Фантастика97 мин12+

Сюжет

Четвертый вид контакта — похищение человека. Неоднозначный триллер с Милой Йовович в главной роли.

В маленьком городке на Аляске начинают пропадать люди, но ни полиция, ни ФБР не могут разобраться в том, что происходит. Тем временем уже несколько пациентов местного психиатра Эбби Тайлер жалуются ей, что просыпаются посреди ночи и видят за окном белую сову. Может ли это быть совпадением? Пытаясь разобраться в проблеме с помощью гипноза, Эбби доводит одного из пациентов до истерики. Теперь девушке еще больше не по себе и предстоит разобраться, связано ли это с таинственными исчезновениями... Что за странные явления происходят в далеком городке и как они коснутся самой Эбби?

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Четвертый вид»

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