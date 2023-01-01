Биография

Энцо Чиленти — американский и английский актер. Родился в Великобритании 8 августа 1974 года. Свои первые роли играл в английских драмах конца 90-х, затем был приглашен в США, где обрел заслуженную популярность. Фильмы Энцо Чиленти знакомы российским зрителям уже с сериалов «Сладкая месть» 2001 года и, конечно, «Игра престолов». Несколько удачных работ стали мировыми хитами киноиндустрии Великобритании и США, в частности картина «Марсианин», серия фильмов о Бриджит Джонс, ленты «Стражи галактики», «Любовник леди Чаттерлей». Амплуа актера начинается с мелодраматических ролей и любовных драм и заканчивается приключенческими фильмами и комедиями. К таким ролям можно отнести участие в кинокартинах «Вселенная Стивена Хоккинга» и сериале «Отверженные». Всего в фильмографии Энцо Чилленти участие в более 60 проектах.