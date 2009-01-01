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Бруклинские полицейские

Бруклинские полицейские (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.42009, Brooklyn's Finest
Боевики127 мин18+

Сюжет

Фильм повествует о трех никак между собой не связанных бруклинских полицейских, которые оказываются в одной судьбоносной сюжетной точке, несмотря на совершенно разные карьеры.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бруклинские полицейские»

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