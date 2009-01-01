Бруклинские полицейские (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм повествует о трех никак между собой не связанных бруклинских полицейских, которые оказываются в одной судьбоносной сюжетной точке, несмотря на совершенно разные карьеры.



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