Бруклинские полицейские (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.42009, Brooklyn's Finest
Боевики127 м�ин18+
Сюжет
Фильм повествует о трех никак между собой не связанных бруклинских полицейских, которые оказываются в одной судьбоносной сюжетной точке, несмотря на совершенно разные карьеры.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Антуан
Фукуа
- Актёр
Ричард
Гир
- Актёр
Дон
Чидл
- Актёр
Итан
Хоук
- Актёр
Уэсли
Снайпс
- Актёр
Уилл
Пэттон
- Актриса
Лили
Тейлор
- МКАктёр
Майкл
Кеннет Уильямс
- Актёр
Брайан
Ф. О’Бирн
- ШКАктриса
Шеннон
Кэйн
- Актриса
Эллен
Баркин
- МССценарист
Майкл
С. Мартин
- Продюсер
Бэзил
Иваник
- ДЛПродюсер
Джон
Лэнгли
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос