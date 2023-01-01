Биография

Лили Тейлор — американская актриса, сценарист, продюсер. Лауреат Венецианского кинофестиваля, фестиваля «Сандэнс», премии «Независимый дух» и премии Гильдии актеров. Несколько раз номинировалась на премию «Эмми». Родилась в Гленко 20 февраля 1967 года. Выросла в большой семье. Ее мама профессионально нянчила детей, а отец занимался фолк-музыкой. Лили получила актерское образование в театральной школе университета ДеПола и в мастерской театра Пайвен. Фильмография Лили Тейлор включает сериалы «Криминальная история», «Без ума от тебя», «Секретные материалы», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Клиент всегда мертв», «Хорошая жена», «Почти человек», «Хемлок Гроув», «Готэм», «Перри Мейсон». Также актриса снялась в кинолентах «Рожденный четвертого июля» с Томом Крузом и Уиллемом Дефо, «Скажи что-нибудь» с Джоном Кьюсаком, «Дурацкое пари» с Ривером Фениксом, «Аризонская мечта» и «Джонни Д.» с Джонни Деппом, «Руди», «Короткий монтаж» с Энди Макдауэлл, «Холодная лихорадка», «Четыре комнаты» с Тимом Ротом, «Выкуп» с Мелом Гибсоном, «Анна Франк» с Беном Кингсли, «Из Багдада в прямом эфире» с Майклом Китоном и Хеленой Бонэм-Картер, «Секрет с Дэвидом Духовны, «Заклятие» с Верой Фармигой и Патриком Уилсоном. По сценарию Тейлор снята картина «Выпускницы».