Пропажа алмаза «Слеза» (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Главная героиня — высокомерная и дерзкая Фишер Уиллоу, дочь владельца плантаций из Мемфиса. Вернувшись домой после учебы за рубежом, она влюбляется в безработного Джимми, сына отца-алкоголика и сумасшедшей матери, работающей на плантации.



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