Пропажа алмаза «Слеза» (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
7.32008, The Loss of a Teardrop Diamond
Драмы, Мелодрамы99 мин18+
Сюжет
Главная героиня — высокомерная и дерзкая Фишер Уиллоу, дочь владельца плантаций из Мемфиса. Вернувшись домой после учебы за рубежом, она влюбляется в безработного Джимми, сына отца-алкоголика и сумасшедшей матери, работающей на плантации.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДМРежиссёр
Джоди
Маркелл
- Актриса
Брайс
Даллас Ховард
- Актёр
Крис
Эванс
- Актёр
Уилл
Пэттон
- Актриса
Энн-Маргрет
- МГАктриса
Мэми
Гаммер
- ДЭАктриса
Джессика
Энн Коллинз
- Актриса
Эллен
Бёрстин
- ПГАктёр
Питер
Герети
- МААктриса
Марин
Айрлэнд
- ЗПАктриса
Зои
Перри
- ТУСценарист
Теннесси
Уильямс
- ЭБХудожница
Элис
Бэйкер
- ДУМонтажёр
Джереми
Уоркмэн
- ДНОператор
Джиллз
Натгенс