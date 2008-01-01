Пропажа алмаза «Слеза»
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Пропажа алмаза «Слеза»

Пропажа алмаза «Слеза» (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

7.32008, The Loss of a Teardrop Diamond
Драмы, Мелодрамы99 мин18+

Сюжет

Главная героиня — высокомерная и дерзкая Фишер Уиллоу, дочь владельца плантаций из Мемфиса. Вернувшись домой после учебы за рубежом, она влюбляется в безработного Джимми, сына отца-алкоголика и сумасшедшей матери, работающей на плантации.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb