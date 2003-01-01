Вердикт за деньги (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.72003, Runaway Jury
Триллер, Криминал122 мин12+
О фильме
На повестке дня в суде присяжных дело молодой женщины Селесты Вуд против производителя оружия. Еe права защищает известный адвокат. Но один из присяжных во время процесса объединяет усилия с прелестной девушкой, чтобы получить контроль над всеми присяжными. Ставки очень высоки, и поэтому нечестный присяжный не остановится ни перед чем.
- Режиссёр
Гэри
Фледер
- Актёр
Джон
Кьюсак
- Актёр
Джин
Хэкмен
- Актёр
Дастин
Хоффман
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- Актёр
Брюс
Дэвисон
- Актёр
Брюс
Макгилл
- Актёр
Джереми
Пивен
- Актёр
Ник
Сирси
- СААктёр
Стенли
Андерсон
- Актёр
Клифф
Кёртис
- БКСценарист
Брайан
Коппельман
- ДЛСценарист
Дэвид
Левин
- РКСценарист
Рик
Кливлэнд
- МЧСценарист
Мэтью
Чэпмен
- Продюсер
Гэри
Фледер
- КМПродюсер
Кристофер
Манкевич
- Продюсер
Арнон
Милчен
- СБПродюсер
Стивен
Браун
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- УСМонтажёр
Уильям
Стайнкамп
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- Композитор
Кристофер
Янг