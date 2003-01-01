Вердикт за деньги (фильм, 2003) смотреть онлайн

Вердикт за деньги
Вердикт за деньги

8.72003, Runaway Jury
Триллер, Криминал122 мин12+

О фильме

На повестке дня в суде присяжных дело молодой женщины Селесты Вуд против производителя оружия. Еe права защищает известный адвокат. Но один из присяжных во время процесса объединяет усилия с прелестной девушкой, чтобы получить контроль над всеми присяжными. Ставки очень высоки, и поэтому нечестный присяжный не остановится ни перед чем.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вердикт за деньги»