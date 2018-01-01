Wink
Фильмы
Вердикт за деньги
Актёры и съёмочная группа фильма «Вердикт за деньги»

Актёры и съёмочная группа фильма «Вердикт за деньги»

Режиссёры

Гэри Фледер

Гэри Фледер

Gary Fleder
Режиссёр

Актёры

Джон Кьюсак

Джон Кьюсак

John Cusack
АктёрNicholas Easter
Джин Хэкмен

Джин Хэкмен

Gene Hackman
АктёрRankin Fitch
Дастин Хоффман

Дастин Хоффман

Dustin Hoffman
АктёрWendell Rohr
Рэйчел Вайс

Рэйчел Вайс

Rachel Weisz
АктрисаMarlee
Брюс Дэвисон

Брюс Дэвисон

Bruce Davison
АктёрDurwood Cable
Брюс Макгилл

Брюс Макгилл

Bruce McGill
АктёрJudge Harkin
Джереми Пивен

Джереми Пивен

Jeremy Piven
АктёрLawrence Green
Ник Сирси

Ник Сирси

Nick Searcy
АктёрDoyle
Стенли Андерсон

Стенли Андерсон

Stanley Anderson
АктёрHenry Jankle
Клифф Кёртис

Клифф Кёртис

Cliff Curtis
АктёрFrank Herrera

Сценаристы

Брайан Коппельман

Брайан Коппельман

Brian Koppelman
Сценарист
Дэвид Левин

Дэвид Левин

David Levien
Сценарист
Рик Кливлэнд

Рик Кливлэнд

Rick Cleveland
Сценарист
Мэтью Чэпмен

Мэтью Чэпмен

Matthew Chapman
Сценарист

Продюсеры

Гэри Фледер

Гэри Фледер

Gary Fleder
Продюсер
Кристофер Манкевич

Кристофер Манкевич

Christopher Mankiewicz
Продюсер
Арнон Милчен

Арнон Милчен

Arnon Milchan
Продюсер
Стивен Браун

Стивен Браун

Steven Brown
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Александр Белявский

Александр Белявский

Актёр дубляжа
Алексей Колган

Алексей Колган

Актёр дубляжа
Елена Соловьева

Елена Соловьева

Актриса дубляжа
Никита Прозоровский

Никита Прозоровский

Актёр дубляжа

Монтажёры

Уильям Стайнкамп

Уильям Стайнкамп

William Steinkamp
Монтажёр

Операторы

Роберт Элсвит

Роберт Элсвит

Robert Elswit
Оператор

Композиторы

Кристофер Янг

Кристофер Янг

Christopher Young
Композитор