Норма Джин и Мэрилин (фильм, 1996) смотреть онлайн

Биографическая драма, довольно своеобразно трактующая жизнь и восхождение к вершинам славы легендарной звезды американского кино Мэрилин Монро. Авторы фильма пытаются исследовать внутренние конфликты Нормы Джин Бейкер, стремящейся любой ценой к вершинам голливудской славы с одной стороны, и слабой и незащищенной женщины - с другой. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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