Норма Джин и Мэрилин (фильм, 1996) смотреть онлайн
7.71996, Norma Jean & Marilyn
Драма126 мин12+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Биографическая драма, довольно своеобразно трактующая жизнь и восхождение к вершинам славы легендарной звезды американского кино Мэрилин Монро. Авторы фильма пытаются исследовать внутренние конфликты Нормы Джин Бейкер, стремящейся любой ценой к вершинам голливудской славы с одной стороны, и слабой и незащищенной женщины - с другой. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША, Великобритания
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время126 мин / 02:06
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ТФРежиссёр
Тим
Файвелл
- Актриса
Эшли
Джадд
- Актриса
Мира
Сорвино
- ДЧАктёр
Джош
Чарльз
- РРАктёр
Рон
Рифкин
- ДДАктёр
Дэвид
Дьюкс
- ПДАктёр
Питер
Добсон
- ТНАктёр
Тейлор
Николс
- ДРАктёр
Джон
Рубинстайн
- АКАктёр
Аллан
Кордунер
- ДГАктёр
Дэна
Голдстоун
- ЭССценарист
Энтони
Саммерс
- ГРПродюсер
Гай
Ридель
- МВПродюсер
Марвин
Ворф
- ХНХудожница
Ха
Нгуен
- БКХудожник
Боб
Кенсинджер
- ГФМонтажёр
Гленн
Фарр
- Композитор
Кристофер
Янг