Норма Джин и Мэрилин
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Норма Джин и Мэрилин

Норма Джин и Мэрилин (фильм, 1996) смотреть онлайн

7.71996, Norma Jean & Marilyn
Драма126 мин12+
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О фильме

Биографическая драма, довольно своеобразно трактующая жизнь и восхождение к вершинам славы легендарной звезды американского кино Мэрилин Монро. Авторы фильма пытаются исследовать внутренние конфликты Нормы Джин Бейкер, стремящейся любой ценой к вершинам голливудской славы с одной стороны, и слабой и незащищенной женщины - с другой. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb