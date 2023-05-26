Заклятие Абизу (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Религиозный хоррор о бюро ритуальных услуг, куда привозят тело, в котором заточен демон, охотящийся за детьми. Артур — молодой риэлтор, выросший в строгой хасидской семье. Женившись на Клэр, девушке без еврейских корней, он отдалился от родственников, но теперь ему нужна финансовая помощь семьи. Артуру уже два года не удается заключать сделки, и без денег он может потерять дом. Вместе с беременной Клэр он приезжает в похоронное бюро, которое принадлежит его отцу Солу. Тот рад возвращению сына и обещает, что больше не даст предрассудкам разлучить их. Артур решает помочь отцу с делами, но среди недавно поступивших в морг усопших оказывается самоубийца, решивший покончить с собой, чтобы заточить в своем теле древнего демона, на протяжении многих веков похищающего детей.
Рейтинг
- ОПРежиссёр
Оливер
Парк
- НБАктёр
Ник
Блад
- ЭВАктриса
Эмили
Вайсман
- ПКАктёр
Пол
Кэй
- АКАктёр
Аллан
Кордунер
- ДБАктёр
Дэниэл
Бен Зеноу
- СУАктриса
София
Уэлдон
- АТАктёр
Антон
Трендафилов
- МКАктриса
Меглена
Караламбова
- Актёр
Джонатан
Юнгер
- ВБАктёр
Велизар
Бинев
- Сценарист
Джонатан
Юнгер
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- ДГПродюсер
Джеффри
Гринштейн
- ВХПродюсер
Виктор
Хадида
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ВМАктёр дубляжа
Валентин
Морозов
- АХАктёр дубляжа
Андрей
Хитрин
- АГХудожница
Анна
Гелинова
- СПМонтажёр
Саймон
Пирс
- Композитор
Кристофер
Янг