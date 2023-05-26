Религиозный хоррор о бюро ритуальных услуг, куда привозят тело, в котором заточен демон, охотящийся за детьми. Артур — молодой риэлтор, выросший в строгой хасидской семье. Женившись на Клэр, девушке без еврейских корней, он отдалился от родственников, но теперь ему нужна финансовая помощь семьи. Артуру уже два года не удается заключать сделки, и без денег он может потерять дом. Вместе с беременной Клэр он приезжает в похоронное бюро, которое принадлежит его отцу Солу. Тот рад возвращению сына и обещает, что больше не даст предрассудкам разлучить их. Артур решает помочь отцу с делами, но среди недавно поступивших в морг усопших оказывается самоубийца, решивший покончить с собой, чтобы заточить в своем теле древнего демона, на протяжении многих веков похищающего детей.

