Заклятие Абизу
Wink
Фильмы
Заклятие Абизу
7.42022, The Offering
Ужасы89 мин18+
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Заклятие Абизу (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Религиозный хоррор о бюро ритуальных услуг, куда привозят тело, в котором заточен демон, охотящийся за детьми. Артур — молодой риэлтор, выросший в строгой хасидской семье. Женившись на Клэр, девушке без еврейских корней, он отдалился от родственников, но теперь ему нужна финансовая помощь семьи. Артуру уже два года не удается заключать сделки, и без денег он может потерять дом. Вместе с беременной Клэр он приезжает в похоронное бюро, которое принадлежит его отцу Солу. Тот рад возвращению сына и обещает, что больше не даст предрассудкам разлучить их. Артур решает помочь отцу с делами, но среди недавно поступивших в морг усопших оказывается самоубийца, решивший покончить с собой, чтобы заточить в своем теле древнего демона, на протяжении многих веков похищающего детей.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заклятие Абизу»