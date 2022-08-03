Творение Господне (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.42004, Something the Lord Made
Драма105 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
В 40-х годах XX-го века Альфред Блэлок, хирург от Бога, совершил революцию в медицине. Работая в одной из больниц Балтимора, он разработал методику операций по спасению детей с врожденным пороком сердца. Его соратником, незаменимым помощником и лучшим другом стал чернокожий лаборант Вивьен Томас. Общественное мнение никак не могло смириться с этим вопиющим фактом, и в итоге под угрозой оказалась не только их дружба, но и продолжение совместных исследований. Смотрите фильм «Творение Господне» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ДСРежиссёр
Джозеф
Сарджент
- ЯБАктёр
Ясин
Бей
- Актёр
Алан
Рикман
- Актриса
Гэбриэл
Юнион
- Актриса
Кира
Седжвик
- Актриса
Мерритт
Уивер
- КЛАктёр
Клэйтон
ЛеБеф
- Актёр
Чарльз
С. Даттон
- Актриса
Мэри
Стюарт Мастерсон
- РФАктёр
Роберт
Ф. Чю
- ЛКАктёр
Люрей
Купер
- РКСценарист
Роберт
Касуэлл
- МДПродюсер
Майк
Дрэйк
- Продюсер
Роберт
В. Корт
- КВХудожница
Керин
Вагнер
- МБМонтажёр
Майкл
Браун
- ДМОператор
Дональд
М. Морган
- Композитор
Кристофер
Янг