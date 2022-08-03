Творение Господне (фильм, 2004) смотреть онлайн

В 40-х годах XX-го века Альфред Блэлок, хирург от Бога, совершил революцию в медицине. Работая в одной из больниц Балтимора, он разработал методику операций по спасению детей с врожденным пороком сердца. Его соратником, незаменимым помощником и лучшим другом стал чернокожий лаборант Вивьен Томас. Общественное мнение никак не могло смириться с этим вопиющим фактом, и в итоге под угрозой оказалась не только их дружба, но и продолжение совместных исследований. Смотрите фильм «Творение Господне» в подписке Amediateka на Wink.

