Биография

Мерритт Уивер – актриса, родилась в 1980 году, 11 августа, в Нью-Йорке. Будущая артистка успешно окончила Высшую школу, где занималась изучением музыки и искусства. После школы LaGuardia Мерритт училась в колледже, а окончив его начала осваивать профессию актера. Карьера Уивер началась с небольших ролей в художественных фильмах с небольшим бюджетом. Вместе с работой в независимых картинах артистка играла в театре, который позволил ей усовершенствовать свою игру. Также Мерритт можно увидеть в известных сериалах 2000-х, где она играла в эпизодических ролях. Фильмы Мерритт Уивер были достаточно популярными, но ее талант еще не проявился в полной мере. Наконец, 2013 год оказался для актрисы успешным: она удостоилась премии «Эмми», сыграв в популярном телесериале «Сестра Джеки». Этой же премией Мерритт была награждена и в 2018 году за роль в «Забытых Богом». Обе эти роли Мерритт Уивер сыграла ярко и правдиво, чем заслужила хорошие отзывы критиков и любовь фанатов. Свою личную жизнь девушка не афиширует и не любит о ней распространяться. Сама актриса воспитывалась мамой, а об отце Мерритт ничего неизвестно.