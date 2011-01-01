Ромовый дневник
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Ромовый дневник

Ромовый дневник (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.22011, The Rum Diary
Драмы, Комедии114 мин18+

Сюжет

1960-й год. Талантливый журналист Пол Кэмп, которого достала лживая глянцевая жизнь Нью-Йорка, бросает работу в престижном издании и уезжает в Пуэрто-Рико, где ром льется рекой, где дешево все — машины, яхты, девушки, здесь саму жизнь продают за копейки…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Приключения, Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ромовый дневник»

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