Ромовый дневник (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
8.22011, The Rum Diary
Драмы, Комедии114 мин18+
Сюжет
1960-й год. Талантливый журналист Пол Кэмп, которого достала лживая глянцевая жизнь Нью-Йорка, бросает работу в престижном издании и уезжает в Пуэрто-Рико, где ром льется рекой, где дешево все — машины, яхты, девушки, здесь саму жизнь продают за копейки…
Р�омовый дневник смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Приключения, Драмы
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- БРРежиссёр
Брюс
Робинсон
- Актёр
Джонни
Депп
- Актёр
Майкл
Рисполи
- Актёр
Аарон
Экхарт
- Актриса
Эмбер
Хёрд
- Актёр
Джованни
Рибизи
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актёр
Амори
Ноласко
- МБАктёр
Маршалл
Белл
- Актёр
Билл
Смитрович
- ДХАктёр
Джулиан
Холлоуэй
- БРСценарист
Брюс
Робинсон
- ХССценарист
Хантер
С. Томпсон
- Продюсер
Грэм
Кинг
- Продюсер
Джонни
Депп
- Продюсер
А.Дж.
Дикс
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Горячева
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- КЛМонтажёр
Кэрол
Литтлтон
- Оператор
Дариуш
Вольски
- Композитор
Кристофер
Янг