Ромовый дневник (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

1960-й год. Талантливый журналист Пол Кэмп, которого достала лживая глянцевая жизнь Нью-Йорка, бросает работу в престижном издании и уезжает в Пуэрто-Рико, где ром льется рекой, где дешево все — машины, яхты, девушки, здесь саму жизнь продают за копейки…



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