Биография

Амори Ноласко — актер из Пуэрто-Рико, известный своими ролями в американских фильмах и сериалах. Номинировался на премию ALMA. Родился в городе Вьекес 24 декабря 1970 года. Изначально не помышлял о карьере актера, выбрав профессию врача. Он изучал биологию в университете, но все же изменил свои планы, решив работать в кинобизнесе. Для этого он переехал в Нью-Йорк, где начал учиться на актера. У Амори Ноласко характерная внешность, поэтому ему часто предлагают полярные роли — либо полицейских, либо преступников. Так было и в начале карьеры — молодой актер снялся в сериалах «C.S.I.: Место преступления», «Скорая помощь», «Полицейские под прикрытием». Также он появился в популярных фильмах «Брат якудзы» и «Двойной форсаж», где сыграл второстепенные роли. Известным актера сделало участие в сериале «Побег». Впоследствии он принял участие во всех проектах, связанных с оригинальным сериалом — это документальные фильмы, ТВ-передачи и даже компьютерная игра. Также Амори сыграл в популярных фильмах «Трансформеры», «Короли улиц», «Макс Пэйн» и «Животное». Несмотря на амплуа героя боевиков, актер попал в драматический «Ромовый дневник». Также его можно увидеть в сериалах «Риццоли и Айлс», «Хитрость», «Сделай это» и «Хайтаун».