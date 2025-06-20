Приколисты (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Два приятеля вновь находят друг друга после долгих лет и тут же принимаются за старое — бесконечные пранки. Фильм «Приколисты» — отвязная комедия с участием Терренса Ховарда и Ника Стала.
Много лет назад Джерри и Генри были неразлучными друзьями и просто обожали разные приколы и розыгрыши. Однако с тех пор прошло много времени и жизнь раскидала их по стране. Генри стал офисным работником и позабыл о старых развлечениях — ровно до того момента, как рядом вновь не появился Джерри. Друзья снова начинают проводить вместе кучу времени, придумывая изобретательные пранки. Однако хаос вскоре выходит из-под контроля, и шутки перестают быть такими уж безобидными.
Как воссоединение старых друзей повлияет на их жизни, вы узнаете, если будете смотреть «Приколисты» в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink.
