Приколисты
Актёры и съёмочная группа фильма «Приколисты»

Режиссёры

Константин Параскевопулос

Constantine Paraskevopoulos
Режиссёр

Актёры

Константин Параскевопулос

Constantine Paraskevopoulos
АктёрJerry Klugman
Адам Рифкин

Adam Rifkin
АктёрHenry Hartman
Дженнифер Моррисон

Jennifer Morrison
АктрисаDora Hartman
Кристиан Оливер

Christian Oliver
АктёрDetective Dale
Тэй Диггз

Taye Diggs
АктёрStu Pitt
Ник Стал

Nick Stahl
АктёрGuy Norria
Терренс Ховард

Terrence Howard
АктёрMr. Coogan
Амори Ноласко

Amaury Nolasco
АктёрGabe Barr
Анита Брием

Anita Briem
АктрисаAnita Goode Bonin
Кэйн Ходдер

Kane Hodder
АктёрBud
Майкл Бэколл

Michael Bacall
АктёрJack Kass
Эли Китс

Ele Keats
АктрисаDetective Francis
Ari Voukydis

Ari Voukydis
АктёрIvan A. Nuss

Сценаристы

Адам Рифкин

Adam Rifkin
Сценарист

Продюсеры

Константин Параскевопулос

Constantine Paraskevopoulos
Продюсер
Пол Банч

Paul Bunch
Продюсер
Скип Чейссон

Skip Chaisson
Продюсер
Майкл Клофайн

Michael Clofine
Продюсер

Художники

Дэвид Л. Снайдер

David L. Snyder
Художник

Монтажёры

Тайлер Даймонд

Tyler Diamond
Монтажёр
Clinton Kyle Hollister

Clinton Kyle Hollister
Монтажёр