Биография

Джованни Рибизи – актер и продюсер, родился 17 декабря 1974. Снялся в более чем 70 фильмах и сериалах. Был номинирован на премию «ЭММИ». Рибизи начал свою актерскую карьеру с участия в телевизионных шоу («Женаты… с детьми») и эпизодических ролей в телесериалах «Секретные материалы», «Друзья». Известность принесли Джованни Рибизи фильмы «Спасти рядового Райана», «Идеальный незнакомец», «Ромовый дневник», «Аватар», «Третий лишний». За роль в фильме «Спасти рядового Райана» актер получил приз Online Film Critics Society. В 2002 году был отмечен призом Golden Arena Award кинофестиваля в Хорватии как лучший актер (иностранный фильм) за роль в кинокартине «Рай». Актерский успех связан со съемками в сериале «Меня зовут Эрл». За эту роль Джованни Рибизи был номинирован на премию «ЭММИ». Актер также поучаствовал в съемках клипа британской группы Keane, озвучивал несколько компьютерных игр. С 2015 году по настоящее время задействован в главной роли в телесериале «Подлый Пит» компании Amazon Studios. Актер был дважды женат. В первом браке с актрисой Мэрайе О’Брайэн родилась дочь Лючия. У актера есть сестра-близнец Сантина Марисса Рибизи, актриса и сценарист.