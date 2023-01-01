Биография

Анджелина Джоли — голливудская актриса, продюсер и режиссер, посол доброй воли ООН. Лауреатка премии «Оскар» за роль в фильме «Прерванная жизнь». Родилась в Лос-Анджелесе 4 июня 1975 года. Джоли выросла в актерской семье. Уже в 14 лет Анджелина стала успешной моделью. Чуть позже она закончила школу Беверли-Хиллз и посещала Театральный институт Ли Страсберга. Актерская карьера Анджелины Джоли началась со съемок в музыкальных клипах. В 1993-м она дебютировала в качестве актрисы кино в боевике «Киборг», исполнив роль робота с обликом человека. Слава пришла к актрисе спустя четыре года, когда она получила три «Золотых глобуса» подряд за работу над фильмами «Джордж Уоллес», «Джиа» и «Прерванная жизнь». Главным успехом проката голливудской дивы стал фильм «Мистер и миссис Смит», появившийся на экране в 2005 году. Всего в фильмографии Джоли более 60-ти работ, среди которых значатся такие хиты, как «Малефисента», «Вечные» и «Беовульф».