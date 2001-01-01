Соблазн (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Соблазн
Триллер, Драма113 мин18+
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О фильме
Богатый кубинский торговец Луис Антонио Варгас собирается жениться на американке. Приближается время встречи с долгожданной невестой, и взволнованный жених уже представляет себе невинную скромную девушку, которой предстоит разделить с ним жизнь. Но ожидания Луиса не оправдались - в его судьбу вторглась роковая женщина. Сила очарования и магия соблазна способны сделать счастливым любого и погубить каждого.
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Рейтинг
- Режиссёр
Майкл
Кристофер
- Актёр
Грегори
Итцин
- Актриса
Анджелина
Джоли
- ДПАктриса
Джоан
Прингл
- КРАктриса
Корделия
Ричардс
- ДХАктёр
Джеймс
Хейвен
- Актёр
Томас
Джейн
- ДТАктёр
Джек
Томпсон
- Актёр
Антонио
Бандерас
- ПААктёр
Педро
Армендарис мл.
- Сценарист
Майкл
Кристофер
- КВСценарист
Корнелл
Вулрич
- Продюсер
Дениз
Ди Нови
- ШАПродюсер
Шелдон
Абенд
- ДДХудожник
Дэвид
Дж. Бомба
- ДЗХудожница
Донна
Заковска
- БАХудожница
Бет
А. Рубино
- ЭАМонтажёр
Эрик
А. Сирс
- ТБКомпозитор
Теренс
Блэнчард