Соблазн
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Соблазн

Соблазн (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Соблазн
Триллер, Драма113 мин18+
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О фильме

Богатый кубинский торговец Луис Антонио Варгас собирается жениться на американке. Приближается время встречи с долгожданной невестой, и взволнованный жених уже представляет себе невинную скромную девушку, которой предстоит разделить с ним жизнь. Но ожидания Луиса не оправдались - в его судьбу вторглась роковая женщина. Сила очарования и магия соблазна способны сделать счастливым любого и погубить каждого.

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Страна
Великобритания, Франция, Мексика, США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Соблазн»