Биография

Дениз Ди Нови – продюсер, режиссер, актриса, родилась 21 марта 1956 года. Фильмография насчитывает более 55 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали фильмы «Эдвард руки-ножницы», «Спеши любить», «Маленькие женщины» и др. Свою кинокарьеру начала в 1983 году. Дебютным фильмом Дениз Ди Нови стала биографическая военная драма «От имени всех родных». Затем продюсер выпустила криминальный триллер с «Смертельное влечение». Главные роли в кинокартине исполнили Вайнона Райдер и Кристиан Слэйтер. В 1990 году на экраны вышла кинокартина «Эдвард руки-ножницы» с Джонни Деппом и Вайноной Райдер. В 1992 году Дениз Ди Нови продюсировала геройский фильм «Бэтмен возвращается». Спустя год на экраны вышла комедия «Кошмар перед Рождеством». В 1999 году продюсер выпустила полнометражную мелодраму «Послание в бутылке» с Кевином Костнером и Робин Райт в главных ролях. В 2002 году фильмография продюсера пополнилась кинокартиной «Спеши любить». В 2008 году на экраны вышла мелодрама «Ночи в Роданте» с Ричардом Гиром в главной роли. В 2010 году еще одним успешным проектом стала кинолента «Жизнь, как она есть» с Кэтрин Хайгл и Джошем Дюамелем в главных ролях.