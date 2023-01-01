Биография

Грегори Мартин Итцин – американский актер родом из Вашингтона. День рождения: 20 апреля 1948 г. Ранние годы будущего актера Грегори Итцина прошли в Вашингтоне, но потом семья переехала в Берлингтон, где отец – Мартин Джозеф Ицин был избран мэром. С юности Грегори Итцин мечтал посвятить себя сцене, потому поступил в консерваторию при театре в Сан-Франциско. В дальнейшем участвовал в театральных постановках и гастролировал по всей стране. За роль в пьесе «Кентуккийский цикл» (она награждена Пулитцеровской премией) был номинирован на премию «Тони». За выдающуюся игру на сцене неоднократно награждался премией «Эмми». За свою долгую карьеру актер снялся более, чем в 160 фильмах и сериалах. Во многих известнейших телесериалах Грегори Итцин играет персонажей, следующих за сюжетом из сезона в сезон: «Она написала убийство» (1984–1996 гг.), «Санта-Барбара» (1984–1993 гг.), «Беверли-Хиллз 90210» (1990-2000 гг.), «Звездный путь: Дальний космос 9» (1993–1999 гг.). В 2020 году он снимается сразу в двух многообещающих проектах. В «Квантовой теории» Теннисона Стэда роль Грегори Итцина – «мистер Фенрис», а в новом боевике «Прагматист» Питера Пола Баслера ему досталась роль «директора ЦРУ Джеффри».