Wink
Фильмы
Красивый мальчик
Актёры и съёмочная группа фильма «Красивый мальчик»

Актёры и съёмочная группа фильма «Красивый мальчик»

Режиссёры

Феликс ван Гронинген

Felix van Groeningen
Режиссёр

Актёры

Стив Карелл

Steve Carell
АктёрDavid Sheff
Тимоти Шаламе

Timothée Chalamet
АктёрNic Sheff
Мора Тирни

Maura Tierney
АктрисаKaren Barbour
Эми Райан

Amy Ryan
АктрисаVicki
Кейтлин Дивер

Kaitlyn Dever
АктрисаLauren
Андре Ройо

Andre Royo
АктёрSpencer
Тимоти Хаттон

Timothy Hutton
АктёрDr. Brown
Джек Дилан Грейзер

Jack Dylan Grazer
АктёрNic Sheff (12 Years Old)
Лиза Гей Хэмилтон

Lisa Gay Hamilton
АктрисаRose
Эми Форсайт

Amy Forsyth
АктрисаDiane

Сценаристы

Люк Дейвис

Luke Davies
Сценарист
Феликс ван Гронинген

Felix van Groeningen
Сценарист
Дэвид Шефф

David Sheff
Сценарист
Ник Шефф

Nic Sheff
Сценарист

Продюсеры

Деде Гарднер

Dede Gardner
Продюсер
Джереми Клейнер

Jeremy Kleiner
Продюсер

Актёры дубляжа

Диомид Виноградов

Актёр дубляжа
Филипп Лебедев

Актёр дубляжа
Ольга Шорохова

Актриса дубляжа
Людмила Шувалова

Актриса дубляжа
Таисия Тришина

Актриса дубляжа

Художники

Патрик М. Салливан мл.

Patrick M. Sullivan Jr.
Художник
Эмма Поттер

Emma Potter
Художница

Монтажёры

Нико Лёнен

Nico Leunen
Монтажёр