8.32020, I'll Be Gone in the Dark 1 сезон
Документальные, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Я исчезну во тьме (сериал, 2020) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Документальный сериал по одноименной книге Мишель МакНамары, посвятившей жизнь собственному расследованию дела «Убийцы из Золотого Штата». Известная документалистка Лиз Гарбус в шестисерийном документальном проекте трогательно отдает должное отважной женщине, пролившей свет на преступления одного из самых страшных маньяков Америки. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Все сезоны сериала Я исчезну во тьме смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
ЖанрыКриминал, Документальные, Мини-сериалы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Лиз
Гарбус
- МКРежиссёр
Май�лс
Кэйн
- ДКРежиссёр
Джош
Кури
- ПОАктёр
Пэттон
Освальт
- ПХАктёр
Пол
Хэйнс
- Актриса
Эми
Райан
- ЛОАктриса
Лорен
Орландо
- ККАктриса
Карен
Килгарифф
- Сценарист
Лиз
Гарбус
- ММСценарист
Мишель
МакНамара
- НАПродюсер
Нэнси
Абрахам
- ДКПродюсер
Дэн
Коган
- Продюсер
Лиз
Гарбус
- ПХПродюсер
Пол
Хэйнс
- БКХудожник
Бриджет
Калво
- ФШКомпозитор
Филип
Шеппард