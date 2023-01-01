Я исчезну во тьме
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Я исчезну во тьме
8.32020, I'll Be Gone in the Dark 1 сезон
Документальные, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Я исчезну во тьме (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Документальный сериал по одноименной книге Мишель МакНамары, посвятившей жизнь собственному расследованию дела «Убийцы из Золотого Штата». Известная документалистка Лиз Гарбус в шестисерийном документальном проекте трогательно отдает должное отважной женщине, пролившей свет на преступления одного из самых страшных маньяков Америки. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb