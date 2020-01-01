Я исчезну во тьме (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Документальный сериал по одноименной книге Мишель МакНамары, посвятившей жизнь собственному расследованию дела «Убийцы из Золотого Штата». Известная документалистка Лиз Гарбус в шестисерийном документальном проекте трогательно отдает должное отважной женщине, пролившей свет на преступления одного из самых страшных маньяков Америки.

