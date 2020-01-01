8.22020, I'll Be Gone in the Dark
Документальный, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Я исчезну во тьме (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Документальный сериал по одноименной книге Мишель МакНамары, посвятившей жизнь собственному расследованию дела «Убийцы из Золотого Штата». Известная документалистка Лиз Гарбус в шестисерийном документальном проекте трогательно отдает должное отважной женщине, пролившей свет на преступления одного из самых страшных маньяков Америки.
СтранаСША
ЖанрКриминал, Документальный
КачествоFull HD
Время53 мин / 00:53
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Лиз
Гарбус
- МКРежиссёр
Майлс
Кэйн
- ДКРежиссёр
Джош
Кури
- ПОАктёр
Пэттон
Освальт
- ПХАктёр
Пол
Хэйнс
- Актриса
Эми
Райан
- ЛОАктриса
Лорен
Орландо
- ККАктриса
Карен
Килгарифф
- Сценарист
Лиз
Гарбус
- ММСценарист
Мишель
МакНамара
- НАПродюсер
Нэнси
Абрахам
- ДКПродюсер
Дэн
Коган
- Продюсер
Лиз
Гарбус
- ПХПродюсер
Пол
Хэйнс
- БКХудожник
Бриджет
Калво
- ФШКомпозитор
Филип
Шеппард