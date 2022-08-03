Я исчезну во тьме. Серия 2
Wink
Сериалы
Я исчезну во тьме
1-й сезон
2-я серия
8.22020, I'll Be Gone in the Dark
Документальный, Детектив18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Я исчезну во тьме (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Документальный сериал по одноименной книге Мишель МакНамары, посвятившей жизнь собственному расследованию дела «Убийцы из Золотого Штата». Известная документалистка Лиз Гарбус в шестисерийном документальном проекте трогательно отдает должное отважной женщине, пролившей свет на преступления одного из самых страшных маньяков Америки.

Страна
США
Жанр
Криминал, Документальный, Детектив
Качество
Full HD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb