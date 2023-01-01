Биография

Пэттон Освальт — американский стендап-комик, актер и сценарист. Родился в Портсмуте 27 января 1969 года. После окончания средней школы Брод Ран в Эшберне в 1987 году Освальт поступил в Колледж Уильяма и Мэри, где изучал английский язык. Карьеру стендап-комика начал 18 июля 1988 года. Актер озвучивал героев в мультфильмах «Симпсоны», «Футурама», «Домашнее видео», «Губка Боб квадратные штаны», «Статический шок», «Волшебные покровители», «Американский папаша», «Удивительный Болтов-Головин», «Металлопокалипсис», «Рататуй», «Твой друг крыса», «Закусочная Боба», «Гравити Фолз», «Коп с топором», «Рик и Морти», «Конь БоДжек», «Хранитель Луны», «Приключения Кота в сапогах», «Вся правда о медведях», «ЛЕГО Фильм 4D: Новое приключение», «Лига справедливости», «Земля дураков», «Человек-паук», «Супер Гиджет», «Тайная жизнь домашних животных 2», «Юные титаны, вперед», «Вся правда о медведях: Фильм», «МОДОК». Дебют Пэттона Освальта в кино состоялся в военной комедии 1996 года «Убрать перископ» вместе с Келси Грэммер. Самая известная и продолжительная роль актера — Спенс Ольчин в кинокартине «Король Квинса». Фильмография Освальта насчитывает более 200 проектов, среди которых он наиболее известен по фэнтези «Секс и 101 смерть», «Хэппи», драмам «Все дороги ведут домой», «Соединенные Штаты Тары», «Большой фанат», «Бедная богатая девочка», мультфильмам «Соседи из ада», «Роботомия», короткометражкам «Странный: История Эла Янковича», «Интернет-тролль», трогательной трагикомедии «Ищу друга на конец света», ужасу «Сердце, которое она оплакивает», комедиям «Зов природы», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Голдберги», «Искусство заключать сделки», «Курс биологии», «Бларк и Сын», «Убийства Мэйплворт», триллеру «Странный Томас», экшн-комедии «Шпионы по соседству», документальной кинокартине «Город пингвинов».