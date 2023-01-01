Wink
Сериалы
Я исчезну во тьме
1-й сезон

Я исчезну во тьме (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.32020, I'll Be Gone in the Dark 7 серий
Документальные, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Документальный сериал по одноименной книге Мишель МакНамары, посвятившей жизнь собственному расследованию дела «Убийцы из Золотого Штата». Известная документалистка Лиз Гарбус в шестисерийном документальном проекте трогательно отдает должное отважной женщине, пролившей свет на преступления одного из самых страшных маньяков Америки.

Сериал Я исчезну во тьме 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Документальные

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb