Wink
Сидни Люмет
Сидни Люмет

Сидни Люмет

Sidney Lumet

Карьера
Режиссёр, Сценарист
Дата рождения
25 июня 1924 г. (86 лет)
Дата смерти
9 апреля 2011 г.

Фильмография

Режиссёр

Сценарист