Когда полиции удается арестовать 20 членов мафиозного клана Луккези, Джеки ДиНоршио по прозвищу Толстяк Ди, уже отбывающий 30-летний тюремный срок, получает соблазнительное предложение: Джеки выйдет на волю досрочно, если даст показания против своих корешей. Но Толстяк Ди - не стукач! На процессе, который станет самым долгим и самым скандальным судебным разбирательством в США, он будет защищать себя сам. Вступив в непредсказуемый и рискованный поединок с властями, этот наглец и остряк доведет суд до абсурда, обратит факты против своих обвинителей и добьется самого шокирующего вердикта в истории американского правосудия!

