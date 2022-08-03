8.52006, Find Me Guilty
Драма, Биография118 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
Признайте меня виновным (фильм, 2006) смотреть онлайн
О фильме
Когда полиции удается арестовать 20 членов мафиозного клана Луккези, Джеки ДиНоршио по прозвищу Толстяк Ди, уже отбывающий 30-летний тюремный срок, получает соблазнительное предложение: Джеки выйдет на волю досрочно, если даст показания против своих корешей. Но Толстяк Ди - не стукач! На процессе, который станет самым долгим и самым скандальным судебным разбирательством в США, он будет защищать себя сам. Вступив в непредсказуемый и рискованный поединок с властями, этот наглец и остряк доведет суд до абсурда, обратит факты против своих обвинителей и добьется самого шокирующего вердикта в истории американского правосудия!
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- СЛРежиссёр
Сидни
Люмет
- Актёр
Вин
Дизель
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- ЛРАктёр
Лайнас
Роуч
- Актёр
Рон
Сильвер
- АШАктриса
Аннабелла
Шиорра
- АРАктёр
Алекс
Рокко
- РДАктёр
Ричард
ДеДоменико
- ДГАктёр
Джерри
Грэйсон
- ТРАктёр
Тони
Рэй Росси
- СЛСценарист
Сидни
Люмет
- ТМСценарист
Т.Дж.
Манчини
- РГПродюсер
Роберт
Гринхат
- ТМПродюсер
Т.Дж.
Манчини
- Продюсер
Боб
Яри
- ТНХудожница
Тина
Нигро
- ДТКомпозитор
Джонатан
Туник