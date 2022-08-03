Признайте меня виновным
Wink
Фильмы
Признайте меня виновным
8.52006, Find Me Guilty
Драма, Биография118 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

Признайте меня виновным (фильм, 2006) смотреть онлайн

О фильме

Когда полиции удается арестовать 20 членов мафиозного клана Луккези, Джеки ДиНоршио по прозвищу Толстяк Ди, уже отбывающий 30-летний тюремный срок, получает соблазнительное предложение: Джеки выйдет на волю досрочно, если даст показания против своих корешей. Но Толстяк Ди - не стукач! На процессе, который станет самым долгим и самым скандальным судебным разбирательством в США, он будет защищать себя сам. Вступив в непредсказуемый и рискованный поединок с властями, этот наглец и остряк доведет суд до абсурда, обратит факты против своих обвинителей и добьется самого шокирующего вердикта в истории американского правосудия!

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb