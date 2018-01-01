Wink
Фильмы
Признайте меня виновным
Актёры и съёмочная группа фильма «Признайте меня виновным»

Актёры и съёмочная группа фильма «Признайте меня виновным»

Режиссёры

Сидни Люмет

Sidney Lumet
Режиссёр

Актёры

Вин Дизель

Vin Diesel
АктёрJackie DiNorscio
Питер Динклэйдж

Peter Dinklage
АктёрBen Klandis
Лайнас Роуч

Linus Roache
АктёрSean Kierney
Рон Сильвер

Ron Silver
АктёрJudge Sidney Finestein
Аннабелла Шиорра

Annabella Sciorra
АктрисаBella DiNorscio
Алекс Рокко

Alex Rocco
АктёрNick Calabrese
Ричард ДеДоменико

Richard DeDomenico
АктёрTom Napoli
Джерри Грэйсон

Jerry Grayson
АктёрJimmy Katz
Тони Рэй Росси

Tony Ray Rossi
АктёрJoe Bellini

Сценаристы

Сидни Люмет

Sidney Lumet
Сценарист
Т.Дж. Манчини

T.J. Mancini
Сценарист

Продюсеры

Роберт Гринхат

Robert Greenhut
Продюсер
Т.Дж. Манчини

T.J. Mancini
Продюсер
Боб Яри

Bob Yari
Продюсер

Художники

Тина Нигро

Tina Nigro
Художница

Композиторы

Джонатан Туник

Jonathan Tunick
Композитор