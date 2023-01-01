Биография

Вин Дизель — американский актер, режиссер, продюсер, автор сценариев. Обладатель наград MTV Movie Awards и премии Гильдии киноактеров. Родился в Калифорнии 18 июля 1967 года. Отец Вина работал актером и руководителем театра, поэтому киноиндустрия заинтересовала парня еще в юном возрасте. В 7 лет вместе с друзьями мальчик проник в театр, где его заметил режиссер. Так состоялся дебют в постановке «Дверь для динозавра». С тех пор в течение 10 лет Вин выступал на сцене, совершенствуя актерские навыки. Параллельно работал охранником-вышибалой в ночном клубе. Поступил в Хантерский колледж Городского университета Нью-Йорка, где изучал литературу и английский язык. Кинодебют Вина Дизеля состоялся в эпизоде ленты «Пробуждение». В это время у актера появилась идея создания собственного фильма — он снял короткометражную картину «Многоликий», а позднее — полнометражную «Бродяги», которая имела успех на кинофестивале «Сандэнс». В большое кино попал благодаря режиссеру Стивену Спилбергу, который пригласил его в свой фильм «Спасти рядового Райана». Всего фильмография актера насчитывает 54 работы, среди которых «Черная дыра», «Форсаж», «Вышибалы», «Хроники Риддика», «Три икса: Мировое господство», «Тор: Любовь и гром», «Последний охотник на ведьм», «Ральф против интернета». Также Вин озвучивал компьютерные игры.