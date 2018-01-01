Кавалерия
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Кавалерия

Кавалерия (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.72018, 12 Strong
Боевики, Драмы124 мин18+

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Сюжет

После теракта 11 сентября Америка организует миссию против талибов. Отряд из спецназовцев и агентов ЦРУ отправляется в Афганистан, где объединяется с бойцами Северного альянса. Героям предстоит наступление на город Мазари-Шариф, куда можно добраться лишь по горным тропам верхом на лошадях.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Военные, Исторические, Боевики, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кавалерия»

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