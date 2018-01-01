Кавалерия (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.72018, 12 Strong
Боевики, Драмы124 мин18+
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Сюжет
После теракта 11 сентября Америка организует миссию против талибов. Отряд из спецназовцев и агентов ЦРУ отправляется в Афганистан, где объединяется с бойцами Северного альянса. Героям предстоит наступление на город Мазари-Шариф, куда можно добраться лишь по горным тропам верхом на лошадях.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Драмы
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- НФРежиссёр
Николай
Фульси
- Актёр
Крис
Хемсворт
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актёр
Майкл
Пенья
- ННАктёр
Навид
Негабан
- ТРАктёр
Треванте
Роудс
- ДСАктёр
Джофф
Стульц
- Актёр
Тэд
Лакинбилл
- ОХАктёр
Остин
Хеберт
- ОСАктёр
Остин
Стоуэлл
- БОАктёр
Бен
О’Тул
- Сценарист
Тед
Тэлли
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- ГГПродюсер
Гаррет
Грант
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- ЛЛМонтажёр
Лиза
Лэссек
- РВОператор
Расмус
Видебек
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф