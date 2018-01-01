Кавалерия (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

После теракта 11 сентября Америка организует миссию против талибов. Отряд из спецназовцев и агентов ЦРУ отправляется в Афганистан, где объединяется с бойцами Северного альянса. Героям предстоит наступление на город Мазари-Шариф, куда можно добраться лишь по горным тропам верхом на лошадях.



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