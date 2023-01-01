Биография

Продюсер Джерри Брукхаймер преимущественно работает в таких направлениях, как комедия и боевик. Он является лауреатом многочисленных наград, благодаря его участию вышли на экраны десятки фильмов и сериалов. Реализация грандиозных проектов продолжается. Джером Леон родился в Детройте, однако по происхождению не американец. Его родители-евреи переехали в Штаты из Германии в поисках заработка и благополучия. Юный Джерри был способным парнем, поступил в Аризонский университет, а после окончания учебы решил попробовать себя в рекламном бизнесе. Попытка оказалась успешной, и уже очень скоро он занялся продюсированием фильмов для «Paramount». Джерому удалось не только сделать успешную карьеру, но и получить мировое признание, в том числе – собственную звезду на культовой Аллее славы. Первым фильмом Джерри Брукхаймера стала яркая картина «Прощай, моя красавица». Здесь продюсер проявил свои лучшие деловые качества и спустя несколько лет получил пару довольно крупных заказов. Настоящим расцветом карьеры стало сотрудничество с «Paramount». Среди последних фильмов, продюсируемых Брукхаймером, – «Кавалерия» и «Гемини».