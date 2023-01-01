Биография

Австралийский актер Крис Хемсворт известен благодаря роли Тора в экранизациях комиксов Marvel. Хемсворт является одной из наиболее востребованных и высокооплачиваемых «звезд» современности. Крис Хемсворт родился в Австралии. Он был средним из трех детей. Его братья Люк и Лиам также выбрали актерскую профессию. В юности Хемсворт играл в австралийских мыльных операх. Набравшись профессионального опыта, он отправился в Голливуд, где уже жил его старший брат Люк. Хемсворту удалось получить роли в нескольких остросюжетных фильмах. Зрителям он запомнился по участию в проектах «Большие деньги» и «Идеальный побег». Уже через три года после переезда в Голливуд актеру посчастливилось стать Тором в экранизации комиксов Marvel. Картина 2011 года стала настоящим хитом, а Хемсворт – популярным актером. Список фильмов Криса Хемсворта стал пополняться другими масштабными проектами. Он сыграл в двух частях «Белоснежки и охотника», в необычном фильме ужасов «Хижина в лесу», в исторической драме «В сердце моря» и в фантастической комедии «Охотники за приведениями». Кроме того, Хемсворт часто появляется в фильмах вселенной Marvel. Личная жизнь Криса Хемсворта является примером того, что работа в киноиндустрии – не помеха счастью. Актер женат на Эльсе Патаки. Пара воспитывает троих детей.