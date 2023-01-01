Биография

Тед Тэлли — американский сценарист. Обладатель премии «Оскар». Родился 9 апреля 1952 года. В юности учился в Йельском колледже, а позже продолжил получать образование в Йельской драматической школе. Преподавал в родной альма-матер и параллельно писал сценарии. Также консультировал создателей анимационной франшизы «Шрэк». Сегодня фильмография Теда Тэлли насчитывает более 10 работ. Он является сценаристом таких картин, как «Молчание ягнят», «Красный дракон», «Присяжная», «Кавалерия», «Белый дворец», «Неукротимые сердца».