451 градус по Фаренгейту
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451 градус по Фаренгейту

451 градус по Фаренгейту (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.32018, Fahrenheit 451
Фантастика, Драма96 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Современная адаптация культовой антиутопии Рэя Брэдбери. В будущем литература и искусство считаются вредными, так как заставляют людей думать. Один из пожарных, уничтожающих книги и другие произведения, внезапно начинает бунтовать против системы. Смотрите фильм «451 градус по Фаренгейту» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «451 градус по Фаренгейту»