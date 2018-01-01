451 градус по Фаренгейту (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.32018, Fahrenheit 451
Фантастика, Драма96 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Современная адаптация культовой антиутопии Рэя Брэдбери. В будущем литература и искусство считаются вредными, так как заставляют людей думать. Один из пожарных, уничтожающих книги и другие произведения, внезапно начинает бунтовать против системы. Смотрите фильм «451 градус по Фаренгейту» в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма
КачествоFull HD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.0 IMDb
- РБРежиссёр
Рамин
Бахрани
- МБАктёр
Майкл
Б. Джордан
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актриса
София
Бутелла
- КААктриса
Кэнди
Александр
- ЛСАктриса
Лилли
Сингх
- Актёр
Мартин
Донован
- ЭМАктёр
Энди
Маккуин
- ДТАктёр
Дилан
Тейлор
- ГЛАктриса
Грэйс
Линн Кунг
- КДАктёр
Кир
Дуллеа
- РБСценарист
Рамин
Бахрани
- АНСценарист
Амир
Надери
- РБСценарист
Рэй
Брэдбери
- ДКПродюсер
Дэвид
Коутсворт
- РБПродюсер
Рамин
Бахрани
- АГПродюсер
Алан
Гасмер
- СГПродюсер
Сара
Грин
- МКХудожница
Меган
Касперлик
- МДХудожница
Мишель
Дэй
- Оператор
Крамер
Моргенто
- ЭПКомпозитор
Энтони
Партос
- МЦКомпозитор
Маттео
Цингалес