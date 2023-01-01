Биография

Крамер Моргенто — американский оператор и режиссер. Родился в Кэмбридже в 1966 году. Крамер увлекся кинематографом благодаря позитивному примеру своего отца Генри, который был успешным оператором-документалистом. Будущий кинодеятель на заре своей карьеры также начинал со съемок документальных лент, пока не перебрался в большое кино в конце 90-х. В 2008 году Моргенто стал почетным членом общества кинооператоров Америки AMPAS. Первым по-настоящему успешным проектом Крамера Моргенто стала драма «Куда приводят сны» в 2004 году. Далее последовали съемки фильма «Перелом» с Райаном Гослингом и Энтони Хопкинсом, а также сериалы «Игра престолов» и «Орвилл». К концу 2010-х Моргенто успел поработать над такими фантастическими картинами, как «Тор 2: Царство тьмы», «Терминатор: Генезис» и «Темные отражения».