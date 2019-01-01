Достать ножи (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Сейчас здесь все под подозрением! Звезды фильма «Не время умирать» Дэниэл Крэйг и Ана де Армас в детективе, номинированном на премии «Оскар» и «Золотой глобус», от режиссера хита «Во все тяжкие».



Писатель Харлан Тромби, обладатель многомиллионного состояния, собирает в особняке членов семьи, чтобы отпраздновать 85-й день рождения. Наутро после вечеринки старика находят мертвым. После заключения врачей и официального допроса свидетелей в дело вступает частный сыщик Бенуа Бланк, который расследует смерть Харлана по требованию таинственного заказчика. Пока родственники ждут оглашения завещания, Бланк ищет того, кому смерть миллионера наиболее выгодна. Внезапно сыщик узнает, что медсестра покойного обладает одной особенностью: Марта физически не способна лгать. Поможет ли это Бланку найти виновного?



Чтобы насладиться деталями запутанного дела в духе романов Агаты Кристи, включайте комедийный детектив «Достать ножи» — фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink!



Достать ножи смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.