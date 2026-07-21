Биография

Лакит Стэнфилд — американский актер, рэпер и продюсер. Имеет номинации на премии Гильдии актеров, канала MTV, Британской академии и «Оскар». Родился в Сан-Бернардино 12 августа 1991 года. Свой актерский путь Лакит начал в Лос-Анджелесе, где обучался актерскому мастерству и сценической речи. В результате его заметили профессионалы киноиндустрии, и он подписал контракт с небольшим агентством. Первой ролью Стэнфилда была работа в короткометражке, которая получила признание на международном кинофестивале. Затем молодой человек сделал перерыв в кинокарьере, но вернулся, чтобы сняться в полнометражной версии фильма «Короткий срок 12», который ранее имел успех. После этого Лакит стал более востребованным актером и развивал музыкальную карьеру. Он записал несколько рэп-альбомов. Лакит Стэнфилд играл в картинах «Сельма», «Судная ночь 2», «В погоне за Майлзом» с Юэном Макгрегором, «Голос улиц», «Наркотик», «Сноуден» с Джозефом Гордоном-Левиттом, «Прочь», «Девушка, которая застряла в паутине» с Клэр Фой, «Неограненные алмазы» с Адамом Сэндлером, «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом, «Иуда и черный мессия», «Особняк с привидениями». Также актер появился в сериалах «Конь БоДжек», «Атланта», «Подменыш».