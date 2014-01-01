Хотел бы я быть здесь
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Хотел бы я быть здесь

Хотел бы я быть здесь (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

7.92014, Wish I Was Here
Драмы, Комедии101 мин18+

Сюжет

История Айдана Блума — актера, отца и мужа, который в свои 35 лет все еще пытается найти себя, цель своей жизни. Уча жизни двух своих детей, Айдан постепенно обнаруживает некоторые части себя, которые он не мог найти раньше…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хотел бы я быть здесь»

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