Хотел бы я быть здесь (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История Айдана Блума — актера, отца и мужа, который в свои 35 лет все еще пытается найти себя, цель своей жизни. Уча жизни двух своих детей, Айдан постепенно обнаруживает некоторые части себя, которые он не мог найти раньше…



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