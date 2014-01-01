Хотел бы я быть здесь (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
7.92014, Wish I Was Here
Драмы, Комедии101 мин18+
Сюжет
История Айдана Блума — актера, отца и мужа, который в свои 35 лет все еще пытается найти себя, цель своей жизни. Уча жизни двух своих детей, Айдан постепенно обнаруживает некоторые части себя, которые он не мог найти раньше…
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Зак
Брафф
- Актёр
Зак
Брафф
- Актриса
Кейт
Хадсон
- ДКАктриса
Джои
Кинг
- ПГАктёр
Пирс
Гэнон
- Актёр
Мэнди
Пэтинкин
- Актёр
Джош
Гэд
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- ДПАктёр
Джим
Парсонс
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- АЧАктёр
Александр
Чаплин
- Сценарист
Зак
Брафф
- Продюсер
Зак
Брафф
- Продюсер
Майкл
Шамберг
- Продюсер
Стейси
Шер
- ЕБАктёр дубляжа
Евгений
Баженов
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- БХХудожница
Бетси
Хайман
- БВХудожница
Бет
Вук
- МИМонтажёр
Майрон
И. Керстайн
- ЛШОператор
Лоуренс
Шер
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен