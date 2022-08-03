Экс-любовник (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
7.82006, Fast Track
Мелодрама, Комедия87 мин18+
О фильме
Том Рейли никогда не заботился о карьере, ведь его обожаемая жена София всегда была рада работать за троих. Но рождение ребенка заставляет бизнес-леди усесться дома, а хроническому бездельнику пойти на работу к собственному тестю, у которого ко всему прочему работает и бывший любовник жены...
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДПРежиссёр
Джесси
Перец
- Актёр
Зак
Брафф
- Актриса
Аманда
Пит
- Актёр
Джейсон
Бейтман
- ЧГАктёр
Чарльз
Гродин
- МФАктриса
Миа
Фэрроу
- Актёр
Люсиан
Майсел
- Актёр
Донал
Лог
- Актриса
Эми
Полер
- Актёр
Фред
Армисен
- БСАктёр
Боб
Стивенсон
- ДГСценарист
Давид
Гийон
- МХСценарист
Майкл
Хандельман
- Продюсер
Энтони
Брегман
- ЭКПродюсер
Энн
Кэри
- ТХПродюсер
Тед
Хоуп
- РАПродюсер
Рэй
Анджелик
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ГИАктриса дубляжа
Галина
Исхакова
- ДАХудожник
Джон
А. Данн
- ТКМонтажёр
Триша
Кук
- ТРОператор
Том
Ричмонд
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр