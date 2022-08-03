Том Рейли никогда не заботился о карьере, ведь его обожаемая жена София всегда была рада работать за троих. Но рождение ребенка заставляет бизнес-леди усесться дома, а хроническому бездельнику пойти на работу к собственному тестю, у которого ко всему прочему работает и бывший любовник жены...

