Экс-любовник
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Экс-любовник

Экс-любовник (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

7.82006, Fast Track
Мелодрама, Комедия87 мин18+

О фильме

Том Рейли никогда не заботился о карьере, ведь его обожаемая жена София всегда была рада работать за троих. Но рождение ребенка заставляет бизнес-леди усесться дома, а хроническому бездельнику пойти на работу к собственному тестю, у которого ко всему прочему работает и бывший любовник жены...

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Экс-любовник»