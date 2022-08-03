Мистер Олимпия
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Мистер Олимпия

Мистер Олимпия (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

9.02018, Bigger
Драма, Спортивный102 мин18+

О фильме

Монреаль, 1930-е. Щуплый подросток Джо Уайдер живет в еврейском гетто и подвергается нападкам антисемитов. Он решает стать сильным, чтобы защитить себя и брата, и придумывает уникальную систему набора мышечной массы. Так начинается история бодибилдинга и наставника Арнольда Шварценеггера.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Драма, Биография
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мистер Олимпия»