Монреаль, 1930-е. Щуплый подросток Джо Уайдер живет в еврейском гетто и подвергается нападкам антисемитов. Он решает стать сильным, чтобы защитить себя и брата, и придумывает уникальную систему набора мышечной массы. Так начинается история бодибилдинга и наставника Арнольда Шварценеггера.

