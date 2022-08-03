Мистер Олимпия (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
9.02018, Bigger
Драма, Спортивный102 мин18+
О фильме
Монреаль, 1930-е. Щуплый подросток Джо Уайдер живет в еврейском гетто и подвергается нападкам антисемитов. Он решает стать сильным, чтобы защитить себя и брата, и придумывает уникальную систему набора мышечной массы. Так начинается история бодибилдинга и наставника Арнольда Шварценеггера.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Драма, Биография
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Джордж
Галло
- ДХАктриса
Джулианна
Хаф
- Актёр
Стив
Гуттенберг
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- ТХАктёр
Тайлер
Хэклин
- Актриса
Виктория
Джастис
- ДДАктёр
Ди
Джей Куоллс
- Актёр
Анайрин
Барнард
- Актёр
Макс
Мартини
- Актёр
Роберт
Форстер
- КХАктёр
Колтон
Хэйнс
- ЭУСценарист
Энди
Уайсс
- Сценарист
Джордж
Галло
- Сценарист
Брэд
Фурман
- СЛПродюсер
Стив
Ли Джонс
- ККПродюсер
Камила
Кастро
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поликарпов
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Красиков
- СДХудожник
Стивен
Дж. Лайнуивер
- СКМонтажёр
Софи
Корра
- МНОператор
Майкл
Негрин
- ДБКомпозитор
Джефф
Бил