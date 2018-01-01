Биография

Виктория Джастис — американская актриса, композитор, певица и модель. Обладательница премий Bravo Otto и «Молодой актер». Родилась во Флориде 19 февраля 1993 года. Творческие таланты Виктории проявились уже в ранние годы: она пела, танцевала, играла в школьном драмкружке. Когда ей было 10 лет, семья переехала в Голливуд. Там девочка стала моделью и снялась в нескольких рекламных роликах крупных брендов одежды, а также получила первые роли в телесериалах. В 2005 году она поступила в Театр музыкальной программы Лос-Анджелесской академии исполнительских искусств. В 2007 году начала музыкальную карьеру и выпустила свой первый сингл. Виктория Джастис дебютировала в качестве актрисы в 10-летнем возрасте, снявшись в эпизодической роли в комедийно-драматическом сериале «Девочки Гилмор», после чего появилась в сериале «Любовь вдовца». Широкую известность ей принесли роли в комедийно-драматическом проекте Nickelodeon «Зоуи 101», в подростковом ситкоме «Виктория-победительница» и комедийном ужастике «Мальчик, который рассказывал об оборотне». Также она снялась в сериалах «Те, кого нельзя целовать», «Американская домохозяйка», «Приманка», фильмах «В первый раз», «Коротышка», «Жизнь после праздника», «Мистер Олимпия», «Идеальное сочетание» и «Репетитор». В качестве композитора Виктория записала несколько саундтреков для мюзикла «Феерия!», в котором сыграла одну из ролей, а также многочисленные песни для сериала «Виктория-победительница». Сегодня послужной список актрисы насчитывает почти 60 работ.