Измена (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Пока владелица галереи искусств едет со своим клиентом-художником в Париж на деловую сделку, ее мужа пожирает ревность. Фильм «Измена» — остросюжетная мелодрама о страсти и отсутствии доверия.
Оуэн и Брук много лет живут в счастливом браке. Он — популярный телеведущий новостей, мечтающий о настоящих сенсациях. Она — владелица галереи, которая должна вскоре открыться. Брук подворачивается настоящая находка: дублинский художник Ансгар, в котором она видит путь к успеху. Однако Оуэн не может не подозревать, что между его женой и красавчиком-артистом есть нечто большее, чем просто деловые отношения. Когда Брук уезжает с Ансгаром в Париж, где должна состояться продажа его картин, Оуэн остается наедине с обжигающей ревностью.
К чему это приведет, вы увидите, когда будете смотреть фильм «Измена» в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- БДРежиссёр
Брайан
ДеКьюбелис
- Актриса
Виктория
Джастис
- МДАктёр
Мэттью
Даддарио
- КМАктриса
Кэтрин
Макнамара
- Актёр
Люсьен
Лависконт
- РЧАктёр
Ронни
Чиэн
- ЛБАктриса
Линдси
Броад
- РГАктриса
Роза
Гилмор
- ККАктриса
Клэр
Кэтрин
- ХЭАктриса
Хилари
Эдсон
- АБАктёр
Александр
Блэйз
- БДСценарист
Брайан
ДеКьюбелис
- БДПродюсер
Брайан
ДеКьюбелис
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ХСХудожница
Хлоя
Сейтр
- ДТОператор
Дэвид
Тамблети
- ДДКомпозитор
Джоэль
Дойк