Измена (фильм, 2021) смотреть онлайн

Пока владелица галереи искусств едет со своим клиентом-художником в Париж на деловую сделку, ее мужа пожирает ревность. Фильм «Измена» — остросюжетная мелодрама о страсти и отсутствии доверия.



Оуэн и Брук много лет живут в счастливом браке. Он — популярный телеведущий новостей, мечтающий о настоящих сенсациях. Она — владелица галереи, которая должна вскоре открыться. Брук подворачивается настоящая находка: дублинский художник Ансгар, в котором она видит путь к успеху. Однако Оуэн не может не подозревать, что между его женой и красавчиком-артистом есть нечто большее, чем просто деловые отношения. Когда Брук уезжает с Ансгаром в Париж, где должна состояться продажа его картин, Оуэн остается наедине с обжигающей ревностью.



К чему это приведет, вы увидите, когда будете смотреть фильм «Измена» в онлайн-кинотеатре Wink.

