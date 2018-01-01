Биография

Люсьен Лависконт — британский актер. Родился в Бернли 9 июня, 1992 года. Родители Люсьена увлекались бодибилдингом, и мальчик, следуя их примеру, частенько посещал спортзал после школы. Хорошие внешние данные принесли первые успехи в модельной деятельности. В 10 лет Люсьен смог стать лицом компании Marks & Spenser. Он рекламировал коллекции детской одежды вместе с Дэвидом Бэкхемом. Именитый футболист первым разглядел актерский талант Люсьена и посоветовал ему пройти обучение. Юный Лависконт прислушался и поступил в драматическую студию, чтобы изучать танцы и сценическое искусство. Дебютное появление в кино в биографии Люсьена Лависконта состоялось в 2002 году, юному актеру в ту пору было всего 10 лет. Он исполнил роль Тома Вуда в сериале «Отсчет времени». Затем был долгий перерыв. Второй раз Люсьен появился на экранах в 14 лет, снявшись в нескольких многосерийных проектах. Успех принесла роль в сериале «Большой куш», снятом по мотивам одноименного комедийного боевика Гая Ричи. Поклонникам запомнилась роль Люсьена в сериале «Эмили в Париже», где он сыграл банкира, друга главного героя. Съемки проходили во Франции. Фильм номинировался на «Золотой Глобус», «Эмми» и ряд других престижных наград.