БайБайМэн
Wink
Фильмы
БайБайМэн
7.92016, The Bye Bye Man
Ужасы, Детектив91 мин18+

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БайБайМэн (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

Друзья-студенты решают арендовать дом, а не ютиться в общежитии. Вскоре они начинают жалеть о своем решении. Ребята находят в вещах бывших жильцов информацию о древнем проклятии, которое связано с демоном, чье имя нельзя называть. Герои по наивности пренебрегают этим простым правилом.

Страна
Китай, США
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «БайБайМэн»