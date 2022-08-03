Друзья-студенты решают арендовать дом, а не ютиться в общежитии. Вскоре они начинают жалеть о своем решении. Ребята находят в вещах бывших жильцов информацию о древнем проклятии, которое связано с демоном, чье имя нельзя называть. Герои по наивности пренебрегают этим простым правилом.

