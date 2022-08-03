БайБайМэн (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Друзья-студенты решают арендовать дом, а не ютиться в общежитии. Вскоре они начинают жалеть о своем решении. Ребята находят в вещах бывших жильцов информацию о древнем проклятии, которое связано с демоном, чье имя нельзя называть. Герои по наивности пренебрегают этим простым правилом.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.3 IMDb
- СТРежиссёр
Стэйси
Тайтл
- Актёр
Дуглас
Смит
- Актёр
Люсьен
Лависконт
- Актриса
Крессида
Бонас
- Актёр
Даг
Джонс
- Актёр
Майкл
Трукко
- ДКАктриса
Дженна
Кэнелл
- ЭТАктриса
Эрика
Тремблэ
- ККАктриса
Клео
Кинг
- Актриса
Фэй
Данауэй
- ДПСценарист
Джонатан
Пеннер
- Продюсер
Орен
Авив
- МДПродюсер
Марк
Д. Эванс
- ДЧАктёр дубляжа
Дмитрий
Череватенко
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- КБМонтажёр
Кен
Блэкуэлл