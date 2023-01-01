Биография

Настоящий калифорниец, американский актер Майкл Трукко – представитель новой волны в киноискусстве. Хотя он родился в 1970 году, 22 июня (50 лет), все роли Майкла Трукко – это совершенно другой взгляд на мир поколения молодых американцев. Начал сниматься в сериале «Беверли-Хиллз» в 1980 году. Все ранние фильмы актера этого периода так или иначе связаны с молодежными тенденциями в стране. Поколение протестов против войны во Вьетнаме и поколение, пытающееся строить новые ценности в мире. Нашим кинозрителям и знатокам американского кино он известен по фильму «Пророк» 2007 года и «Звездный крейсер "Галактика"», участию в съемках фильма «Закон и порядок». Фильмы Майкла Трукко романтической направленности менее известны российским зрителям, но хорошо восприняты американцами – «Шелковые сети», «Прикосновение ангела», «Как я встретил вашу маму». Фильмы с элементами экшен и даже ужасов в его коллекции ролей встречаются довольно часто в период расцвета карьеры, но все-таки актер остается верен принципам своей молодости. Героизм его образов и свободомыслие проявляются до самых последних фильмов 2017 года, например, «Раскосяченные» или «Библиотекари». Всего с участием актера снято 77 фильмов, сам он режиссировал один фильм – героический сериал «Золотые крылья Пенсаколы». Женат на известной фотомодели Сандре Хесс.