Сквозь темное стекло
Wink
Фильмы
Сквозь темное стекло
7.62020, Through the Glass Darkly
Триллеры99 мин16+

Сквозь темное стекло (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Через год после исчезновения дочери Чарли пропадает еще одна девушка из Элрода, штат Джорджия. Убежденная в том, что между этими исчезновениями существует связь, Чарли вызывает подозрения и презрение у местных правоохранительных органов и горожан, поскольку она ни перед чем не останавливается, чтобы раскрыть самую разрушительную и мрачную тайну этого города.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сквозь темное стекло»

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