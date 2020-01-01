Сквозь темное стекло (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Через год после исчезновения дочери Чарли пропадает еще одна девушка из Элрода, штат Джорджия. Убежденная в том, что между этими исчезновениями существует связь, Чарли вызывает подозрения и презр�ение у местных правоохранительных органов и горожан, поскольку она ни перед чем не останавливается, чтобы раскрыть самую разрушительную и мрачную тайну этого города.



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