Сквозь темное стекло (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Через год после исчезновения дочери Чарли пропадает еще одна девушка из Элрода, штат Джорджия. Убежденная в том, что между этими исчезновениями существует связь, Чарли вызывает подозрения и презр�ение у местных правоохранительных органов и горожан, поскольку она ни перед чем не останавливается, чтобы раскрыть самую разрушительную и мрачную тайну этого города.
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- РЛАктриса
Робин
Лайвли
- ШХАктриса
Шанола
Хэмптон
- Актёр
Майкл
Трукко
- КААктриса
Кинсли
Айла Диллон
- БЭАктриса
Бетани
Энн Линд
- КНАктриса
Катрина
Норма
- ДААктриса
Джудит
Айви
- Актриса
Керри
Кехилл
- СКАктриса
Сиси
Келли
- СГСценарист
Сьюзэн
Грэхэм
- ККПродюсер
Кармелла
Касинелли
- СГПродюсер
Сьюзэн
Грэхэм
- ДУХудожница
Дара
Уотсон
- ТДХудожница
Тамика
Джексон
- ЛЗМонтажёр
Лиза
Зено Чургин
- АвМонтажёр
Адриан
ван Зиль