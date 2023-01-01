Биография

Керри Кехилл – актриса, продюсер, родилась 23 июня 1982 года. Фильмография насчитывает более 50 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актрисе принесли многосерийные телевизионные фильмы «Ходячие мертвецы», «Общее дело» и др. Детство будущей актрисы прошло в маленьких сельских городках штата Монтаны, Орегона и Техаса. Кэхилл изучала драматургию в Университете Лойолы в Новом Орлеане, Британской драматической академии в Оксфорде и Королевском университете в Белфасте, а затем переехала в Чикаго. Свою кинокарьеру начала в 2007 году. Дебютным фильмом Керри Кехилл стал криминальный детектив «Убийство на лестнице». Затем актриса снялась в криминальной драме «Плохой лейтенант». В 2009 году на экраны вышла кинокартина «Добро пожаловать к Райли» с участием актрисы. Партнерами по съемочной площадке стали Джеймс Гандольфини, Кристен Стюарт, Мелисса Лео, Джо Крест и др. Известность принесли Керри Кехилл роль в многосерийном триллере «Ходячие мертвецы». В 2012 году она снялась в полнометражной криминальной драме «Стукач». В том же году актриса была задействована в сериале «Общее дело». В 2013 году одну из ролей сыграла в полнометражной киноленте «Иллюзия обмана». Участвовала в рейтинговых сериалах «Настоящий детектив», «Полиция Чикаго».